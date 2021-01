LIVE | Volg hier alle tussenstanden en uitslagen van de World Cup in Heerenveen

Seizoen voorbij voor Ross na gescheurde kruisband, GA Eagles denkt na over vervanger: ‘Triest en bikkelhard’

22 januari Het drama Frank Ross is compleet. De Schotse aanvaller komt de rest van dit seizoen niet meer in actie voor Go Ahead Eagles. Ross heeft de kruisband in zijn rechterknie afgescheurd zo bleek uit een mri-scan en nader onderzoek in het ziekenhuis vrijdagmiddag.