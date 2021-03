LIVE | Volg hier de tussenstanden in de tijdrit in de Ronde van Catalonië

Sombere vooruit­zich­ten voor Pa­rijs-Rou­baix: ‘In Vlaanderen is de koers heilig, in Frankijk een last’

22 maart ,,Ik ben er 90% zeker van dat Parijs-Roubaix ook dit jaar niet gereden zal worden.” François Doulcier, de voorzitter van Les Amis de Paris-Roubaix, voelt de bui al hangen. ,,Weet je wat het probleem is? In Vlaanderen is koers religie. In Frankrijk is de koers een last.”