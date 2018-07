LIVE: Voorsprong Minnaard slinkt, nieuwe kans lonkt voor Groenewegen

Nog 102 km

Wat mogen we straks verwachten van Marcel Kittel in de sprint? Zijn ploeg Katusha is niet te spreken over de prestaties én de houding van de Duitser, die vorig jaar nog vijf etappes won in de Tour. "Hij wordt goed betaald, maar hij denkt alleen maar aan zichzelf", zegt ploegleider Dmitry Konyshev in L'Equipe. "Voor de ploegentijdrit in Cholet zat hij tijdens de briefing met zijn telefoon te spelen, om me duidelijk te maken dat ik hem niet interesseerde." Kittel kwam er gisteren in de door Dylan Groenewegen gewonnen massasprint totaal niet aan te pas.