LIVE | Wat kan Max in VT1? Lewis met '1' op neus

Kanté langer bij Chelsea

9:24 De Franse middenvelder N'Golo Kanté heeft een nieuw contract ondertekend bij Chelsea. De 27-jarige middenvelder, die afgelopen zomer met zijn land de wereldtitel veroverde in Rusland, ligt nu tot medio 2023 vast bij de Engelse club. Chelsea betaalde in 2016 zo'n 38 miljoen euro om Kanté over te nemen van Leicester City.