LIVE: Einde verhaal Hamilton na problemen met versnellingsbak?

Favoriete Cornet naar finale in Gstaad

14:59 Alizé Cornet staat morgen in de finale van het WTA-tennistoernooi van Gstaad. De als eerste geplaatste speelster uit Frankrijk won in de halve eindstrijd de eerste set in een tiebreak van Eugenie Bouchard met 7-5. De Canadese gaf in de tweede set geblesseerd op bij een achterstand van 1-0.