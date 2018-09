LIVE | Verstappen chagrijnig weer naar binnen

Tegenval­ler voor FC Twente: aanvoerder Brama lang uit roulatie

9:58 Een fikse tegenvaller voor: FC Twente moet het geruime tijd stellen zonder Wout Brama. De aanvoerder heeft donderdag in het bekerduel tegen FC Groningen een blessure aan de buitenkant van de knie opgelopen. Het is onduidelijk hoe lang hij precies uit de roulatie is. Twente hoopt dat Brama voor de winterstop nog in actie kan komen.