LIVE | Webster rolt Yamada op, Dekker maakt zich op voor tweede ronde

Meeuwis over racismebe­schul­di­gin­gen: ‘Schandalig’

14:02 Oud-voetballer Marcel Meeuwis is woedend over de beschuldigingen die voormalig VVV-trainer Glen de Boeck vanavond zal doen in het televisieprogramma ‘Racisme in de Kleedkamer’ op de Belgische Sportzender Play Sports.