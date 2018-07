LIVE: Welke toppers delen tik uit in ploegentijdrit?

Ploegentijdrit Dumoulin vertrouwt op zijn ploeg: We zijn hier redelijk goed in

14:03 Team Sunweb van Tom Dumoulin is wereldkampioen op de ploegentijdrit, maar de Nederlandse specialist acht zijn team geen topfavoriet voor de winst in de ploegentijdrit van de Tour de France. ,,Op papier zijn er wel twee of drie ploegen zeker sterker en de vorm van de dag bepaalt of wij daar vlak achter zitten.''