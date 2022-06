LIVE | Wie houdt Tom Dumoulin van vijfde én laatste nationale tijdrittitel af?

Hij was al Nederlands kampioen in 2014, 2016, 2017 en 2021. Komt er vanavond in Emmen een vijfde én laatste titel bij voor Tom Dumoulin. De Limburger, die bezig is met zijn afscheidstoernee, is de grote favoriet op het 14,8 kilometer lange parkoers, dat de renners twee keer moeten afleggen. De eerste renner start om 16.10 uur, de finish van de laatste coureur wordt rond 18.00 uur verwacht. Volg de tussenstanden in onze livewidget.