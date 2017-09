LIVE: Wie klopt Trentin in laatste Vuelta-etappe?

Machtig optreden Herlings in Assen, wereldtitel Cairoli

15:14 Jeffrey Herlings won vanmiddag de eerste manche van de MXGP in Assen, maar het werd toch vooral het feestje van Tony Cairoli. De Italiaan finishte in het spoor van de man uit Oploo en stelde daarmee de wereldtitel in de koningsklasse van het WK motorcross ruimschoots veilig.