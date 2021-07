LIVE | Wie missen de boot in eerste gedeelte kwalificatie?

audio Wereldkam­pi­oen, maar hij bleef gewoon Niek van de boerderij in Lutten: ‘Daar heb ik veel moeite mee gehad’

2 juli Nog één keer knallen op die BMX. In een ultieme poging olympisch eremetaal - liefst die glanzende gouden - om de nek gehangen te krijgen. En dan? Dan zoekt Niek Kimmann (25) uit Lutten het avontuur. In Amerika, het beloofde land. Of in het baanwielrennen. ,,Ik heb nog heel grote plannen.”