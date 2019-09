LIVE | Wie pakt pole en vanaf welke plek start Max aan race?

KwalificatieNog nooit mocht Max Verstappen in Sotsji naar het podium. De Limburger weet dat poleposition er door een gridstraf voor hem in ieder geval niet in zit, maar vanaf welke plek start hij morgen dan wel aan zijn vijfde GP van Rusland? En wie pakt pole? Vanaf 14.00 uur mis je hier geen moment van de kwalificatie.