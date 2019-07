LIVE | Wie wint de 40ste ontmoeting tussen Nadal en Federer?

Djokovic voor zesde keer naar finale Wimbledon

17:06 Novak Djokovic staat zondag voor de zesde keer in de finale van Wimbledon. De 32-jarige Serviër moest in de halve finale diep gaan tegen Roberto Bautista Agut, maar was uiteindelijk te sterk voor de Spanjaard: 6-2, 4-6, 6-3, 6-2.