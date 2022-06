LIVE | Wie wordt de opvolgster van Amy Pieters als Nederlands kampioene?

Ben jij de grootste kenner van de Oranjeleeu­win­nen? Voorspel de uitslagen van het EK

In juli vindt in Engeland het EK voor voetbalsters plaats, niet vier jaar na de zegetocht van de Leeuwinnen in Nederland, maar vijf jaar. Het toernooi werd door het EK voor de mannen én corona van 2021 naar dit jaar verschoven. Het Europees kampioenschap wordt gehouden van 6 tot en met 31 juli in acht speelsteden. Speel mee en maak direct kans op mooie prijzen.

20 juni