LIVE wielrennen | Duel tussen Pogacar en Vingegaard op lange slotklim in zevende rit Parijs-Nice?

Opgave groenetruidrager Pedersen

Mads Pedersen is tijdens de zevende etappe van Parijs-Nice afgestapt. De 27-jarige Deen van Trek-Segafredo was de drager van de groene trui, bedoeld voor de leider van het puntenklassement. Volgens zijn ploeg heeft hij last van een verkoudheid.



Pedersen had maandag de tweede etappe gewonnen. Hij klopte toen in Fontainebleau Olav Kooij van Jumbo-Visma. Donderdag won Kooij en eindigde Pedersen op plaats twee.