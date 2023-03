LIVE wielrennen | Massasprint of aanval in openingsetappe Parijs-Nice?



Vandaag begint in La Verrièr de meerdaagse wielerwedstrijd Parijs-Nice, ook wel bekend als de ‘Rit naar de Zon’. De finish is volgende week zondag. De race is onderdeel van de UCI WorldTour, waarbij de eerste clash van 2023 zien tussen Tourhelden Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Volg de eerste rit in onze widget hieronder.