LIVE wielrennen | Nog geen seconde scheidt Primoz Roglic en Remco Evenepoel, wie wint aankomst bergop?

De kans is groot dat het algemeen klassement in de Ronde van Catalonië vandaag in zijn plooi valt. De etappe naar Lo Port is namelijk de zwaarste van de drie ritten die nog te rijden zijn en er zit nog geen seconde tussen klassementsleider Primoz Roglic en Remco Evenepoel. Vandaag is er een aankomst bergop, hierboven volg je van start tot finish het koersverloop!