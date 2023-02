LIVE wielrennen | Sprintkansen voor Dylan Groenewegen in eerste rit Ronde van de VAE

MET VIDEO Sfeer ook na duel GA Eagles gespannen: fans FC Twente gooien bier en vuurwerk vanuit bus

Na een turbulente middag in de Adelaarshorst waar de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Twente enige tijd heeft stilgelegen vanwege ongeregeldheden op de tribune, was de sfeer ook na afloop nog gespannen. Er werd vuurwerk ontstoken en met bier gegooid. Er zou één persoon zijn aangehouden.