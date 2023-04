LIVE wielrennen | Thomas Gloag van Jumbo-Visma kiest voor de aanval in slotetappe Romandië

In de laatste etappe van de Ronde van Romandië heeft de Brit Adam Yates de eindzege voor het grijpen. Na zijn overwinning in de koninginnenrit van gisteren rest hem vandaag een simpele slotrit met een paar heuvels en een vlakke aankomst in Genève. Yates heeft in het algemeen klassement 19 seconden voorsprong op de Amerikaan Matteo Jorgenson. Volg de laatste etappe in onze livewidget (zie hierboven).