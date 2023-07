LIVE wielrennen | Titelverdediger Remco Evenepoel komt al snel ten val in Clásica San Sebastián

Iris Wolves uit Apeldoorn is wereldkam­pi­oen waterpolo: ‘En nu op naar het goud in Parijs’

Hoe het voelt om wereldkampioen te zijn? Het is een vraag die op dit moment nog veel te groot is voor waterpoloër Iris Wolves (29) uit Apeldoorn. Enkele uren nadat zij met haar team in een zinderende finale van Spanje won, is het nog steeds niet helemaal ingedaald. Een ding weet ze wel: ,,Ik kan niet wachten tot ik mijn pasgeboren nichtje kan knuffelen.’’