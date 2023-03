LIVE wielrennen | Wordt ook tweede rit Parijs-Nice prooi voor sprinters?

Met video Antoinette Rijpma-De Jong soeverein naar goud op 1500 meter bij WK afstanden in Thialf

Antoinette Rijpma-de Jong is voor de eerste keer wereldkampioene op de 1500 meter geworden. De 27-jarige Nederlandse was in Thialf de enige schaatsster die onder de één minuut en 54 seconden dook: 1.53,54.