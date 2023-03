LIVE wielrennen | Wout van Aert geeft toe op Nico Denz, volg hier de tijdrit in Tirreno-Adriatico

Jordan Stolz legt Nederland­se schaatsers erop: ‘Hoeveel last we van hem gaan krijgen? Héél veel’

Nooit eerder gebeurd, een schaatser die wereldtitels op de 500, de 1000 én de 1500 meter won. Jordan Stolz (pas achttien jaar) schaatste door een jongensboek in Thialf, met de Nederlanders in een bijrol. ,,Hoeveel last we van deze gast gaan krijgen? Nou héél veel.”