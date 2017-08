LIVE: Wijnaldum en Liverpool verdedigen voorsprong op Anfield

Georginio Wijnaldum neemt het om 20:45 uur met Liverpool op het eigen Anfield Road op tegen Hoffenheim. The Reds verdedigen een 1-2 overwinning die vorige week in Duitsland werd geboekt. Kan de ploeg van coach Jürgen Klopp deze voorsprong behouden? Volg het hier!

Bij Liverpool start Georginio Wijnaldum wederom in de basis! De Nederlander hoopt voor het eerst de groepsfase van de Champions League te bereiken. Philippe Coutinho zit niet bij de selectie. De Braziliaan ontbreekt wegens ziekte . Of is hij al op weg naar Barcelona? Hij speelt in elk geval niet vandaag. Bij Hoffenheim begint Mark Uth , vorige week nog doelpuntenmaker, op de bank. Justin Hoogma zit wederom niet bij de selectie.

Voor Hoffenheim zou het de eerste keer zijn dat de Duitse ploeg de groepsfase van de Champions League haalt. Voor Liverpool uiteraard niet. The Reds wonnen al vijfmaal de cup met de grote oren (1977, 1978, 1981, 1984 en 2005). De laatste keer dat Liverpool in het miljardenbal speelde, was in het seizoen 2014/2015.

Liverpool speelde deze eeuw al zesmaal de play-offs om een plaatsje in de groepsfase van de Champions League te behalen. Nog nooit verloren The Reds. Wie waren de tegenstanders? 2001/2002: Haka Valkeakoski 2004/2005: Grazer AK 2005/2006: CSKA Sofia 2006/2007: Maccabi Haifa 2007/2008: Toulouse 2008/2009: Standard Luik

Het You'll Never Walk Alone heeft geklonken, de hymne van de Champions League heeft geklonken. De sfeer is zoals altijd weer uitstekend op Anfield Road. De Champions League is terug in Liverpool!

Wat een kansen meteen! Eerst is het Mohamed Salah die een gekraakte vrije trap over kopt en meteen daarna gaat Sadio Mané alleen op Hoffenheim-doelman Baumann af. Het blijft 0-0.

En daar is ook het eerste gevaar voor Hoffenheim. Via een prachtige aanval komt de bal bij Gnabry terecht, maar hij staat buitenspel. De Duitser schiet de bal bovendien naast.

