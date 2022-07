Live Wimbledon | Djokovic pakt derde set tegen Kyrgios, Australiër lijkt gekalmeerd

Danny Noppert schrijft Players Champions­hip 19 op zijn naam na comeback in finale

Danny Noppert heeft Players Championship 19, een PDC-vloertoernooi, op zijn naam geschreven. The Freeze, nummer elf van de wereld, voltooide in de finale in Barnsley een comeback tegen de Engelsman Andrew Gilding (72ste op de wereldranglijst): 8-6.

13:17