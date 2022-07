Live Wimbledon | Nick Kyrgios maakt pakt eerste set in finale, Djokovic breekt Australiër

Diede de Groot wint voor vierde keer Wimbledon: ‘Het was toch wel een gevecht’

Diede de Groot heeft voor de vierde keer in haar carrière Wimbledon gewonnen en voor de vijftiende keer een grand slam. De rolstoeltennisster versloeg in de finale de Japanse Yui Kamiji in twee sets: 6-4, 6-2.

9 juli