Live Wimbledon | Novak Djokovic hoopt in finale eerste zege ooit te boeken op Nick Kyrgios

Go-Ahead Deventer vierde 100 jaar geleden landstitel: ‘11 arbeiders zonder trainer, fascine­rend’

,,Een heugelijke dag voor Deventer’’, begint Herman Starink. De archivaris van DVV Go-Ahead staat precies honderd jaar na dato stil bij een van de liefst vier landskampioenschappen van de voetbalclub uit Deventer. Een verhaal over de bijzondere weg naar de tweede landstitel, behaald door elf spelers die zes dagen per week in de fabriek werkten. Zonder trainer gaf het elftal clubs uit Amsterdam, Breda en Groningen het nakijken.

14:59