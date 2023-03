LIVE WK afstanden | 5000 meter als slotafstand in Thialf: wat kunnen Irene Schouten en Sanne in 't Hof?

LIVE Premier League | Weghorst in de basis bij Manchester United, Gakpo en Van Dijk bij Liverpool

Een kraker vandaag in de Premier League. Het Manchester United van trainer Erik ten Hag gaat op bezoek bij Liverpool. De thuisploeg kent een moeizaam seizoen en staat buiten de top vijf. ManUnited is de nummer drie van de ranglijst: 49 punten na 24 speelrondes. De aftrap op Anfield is om 17.30 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.