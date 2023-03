LIVE WK afstanden | Jorrit Bergsma jaagt in Thialf op ticket voor finale massastart

De WK afstanden in Thialf is toe aan de derde en voorlaatste dag. Vandaag worden twee onderdelen afgewerkt, zowel bij de mannen als de vrouwen: de massastart en de 1000 meter. Op het ijs in Heerenveen beginnen de mannen met de halve finales van de massastart. Jorrit Bergsma komt in actie in rit één, Bart Hoolwerf in rit twee. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.