LIVE WK darts | Danny van Trijp kan niet stunten tegen Jonny Clayton, Danny Noppert wel door

De 25-jarige Van Trijp knikkerde in de eerste ronde voormalig wereldkampioen Steve Beaton uit het toernooi, maar Clayton bleek van een totaal ander kaliber. De Welshman gaf Van Trijp geen enkele hoop in het Alexandra Palace. In de tweede set gooide Clayton een gemiddelde van boven de 100, iets wat hij over de gehele wedstrijd met 99.62 nét niet redde. Clayton won met 3-0 en mag het nu in de derde ronde opnemen tegen Brendan Dolan, die eerder vandaag Jimmy Hendriks naar huis stuurde.