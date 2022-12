LIVE WK darts | Dimitri Van den Bergh verslaat Danny Jansen-beul en staat in achtste finales

Novak Djokovic jaar na verbanning terug in Australië

Bijna een jaar nadat hij Australië werd uitgezet, is Novak Djokovic terug in dat land. De Servische tennisser arriveerde volgens toernooidirecteur Craig Tiley van de Australian Open vandaag in Adelaide, waar hij komende week meedoet aan een ATP-toernooi ter voorbereiding op het grandslam in Melbourne.

11:18