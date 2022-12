LIVE WK darts | Jimmy Hendriks herpakt zich en is weer terug in de wedstrijd

Publieks­lie­ve­ling Danny Jansen uit Holten uitgescha­keld op WK na missen dubbels: ‘Het was gewoon weer ruk’

Publiekslieveling Danny Jansen is uitgeschakeld op het WK darts. Gemiste dubbels deden The Mullet de das om tegen Krzysztof Ratajski (3-1), die het in de derde ronde op mag nemen tegen de Belg Dimitri Van den Bergh.

22 december