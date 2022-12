LIVE WK darts | Michael van Gerwen begint als topfavoriet aan zijn WK tegen Lewy Williams

Michael van Gerwen begint als topfavoriet aan het WK darts in Alexandra Palace, Londen. Mighty Mike neemt het in de tweede ronde op tegen Lewy Williams. Doet de Nederlander wat hij moet doen en plaatst hij zich daarmee voor de derde ronde? Volg het in ons liveblog!