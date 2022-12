LIVE WK darts | Michael van Gerwen hard op weg naar kwartfinale, Dirk van Duijvenbode laat kansen liggen

Pelé speelde met Brazilië één keer tegen Oranje, maar ook tegen Feyenoord en PSV

De op 82-jarige leeftijd overleden Pelé heeft met het Braziliaanse voetbalelftal één keer tegen het Nederlands elftal gespeeld. Dat was op 2 mei 1963, een oefeninterland in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Oranje won met 1-0 dankzij een doelpunt vlak voor tijd van Peet Petersen.

