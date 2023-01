LIVE WK darts | Van Gerwen laat kansen liggen: Smith op voorsprong in zenuwslopende WK-finale

Wordt Michael van Gerwen in zijn zesde WK-finale voor de vierde keer wereldkampioen? Dan moet hij, net als in 2019, Michael Smith zien te verslaan. Of dat lukt? Dat volg je vanaf 21.00 uur in onderstaand liveblog!



Finale (Best of 13):

Michael Smith - Michael van Gerwen 4-3