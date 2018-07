LIVE: WK-finale in stadion Excelsior, wéér onderzoek Vida

Engeland nog niet tevreden

Met enige verbazing krijgen de Engelse internationals in Rusland mee hoe het thuisfront na de winst op Zweden in de kwartfinale van het WK zo ongeveer in extase is geraakt. Dat gevoel wordt binnen de selectie niet helemaal gedeeld.



,,Het is nog veel te vroeg om ons optreden hier een groot succes te noemen'', zegt middenvelder Eric Dier. ,,Ik heb ook zeker niet het gevoel dat het al een geslaagde onderneming is. We zijn nog niet tevreden. Het gevoel dat we er nog meer moeten uithalen overheerst.''



Volgens Dier hebben de spelers zich bewust niet laten meeslepen in de euforie. ,,Dat zou ook verkeerd zijn geweest. Meteen na het laatste fluitsignaal hebben we ons gericht op de volgende wedstrijd, de halve finale tegen Kroatië. Voor terugblikken is het nog veel te vroeg. Ons doel is nog niet bereikt. Ik hoop dat we dat tegen Kroatië kunnen laten zien.''



De kans dat de middenvelder van Tottenham Hotspur in de basis staat is niet groot. Als defensieve middenvelder krijgt Liverpools Jordan Henderson doorgaans de voorkeur van bondscoach Gareth Southgate. Dier kan er mee leven. ,,Persoonlijke belangen zijn ondergeschikt. Ik denk dat iedereen kan zien dat we hier met 23 spelers zijn die maar één belang hebben: het teambelang. We stimuleren en motiveren elkaar en elke training gaat iedereen tot het uiterste.''



Niemand klaagt dan ook, zegt Dier. ,,Dat komt omdat we allemaal hetzelfde willen. Vanaf dag één zijn we begonnen met een bepaalde werkwijze en daar houden we aan vast. Waarom zouden we dingen veranderen? We hebben het vertrouwen dat we het allemaal nog mooier kunnen maken dan het al is.''