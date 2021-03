LIVE | WK-kwalificatie: Mitrovic zet Servië op voorsprong in Azerbeidzjan

Mogelijk meer wissels toegestaan op komend EK

15:22 Het bestuur van de Europese voetbalbond UEFA praat morgen over het voorstel om vijf wissels toe te staan op het EK van komende zomer. In heel wat nationale competities en ook in de Europese bekertoernooien wordt al gebruikgemaakt van de mogelijkheid om vijf in plaats van drie keer per wedstrijd te wisselen.