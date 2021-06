LIVE | WK-leider Verstappen gaat in GP van Stiermarken voor volgende zege

Dolberg over ‘onwerke­lij­ke’ avond in Johan Cruijff Arena: ‘Hier startte alles voor mij’

26 juni Kasper Dolberg heeft intens genoten van zijn terugkeer in Amsterdam. De oud-speler van Ajax vertolkte in de Johan Cruijff ArenA met twee doelpunten de hoofdrol bij het duel tussen Denemarken en Wales in de achtste finales van het EK (4-0). ,,Het is onwerkelijk”, zei de maker van de eerste twee goals.