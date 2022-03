LIVE | WK sprint in Hamar: kunnen Leerdam en Kok meestrijden om medailles?

Schuldbe­wus­te Joris Kramer na derde rode kaart van seizoen door stof: ‘Ik dupeer team en fans’

Joris Kramer was schuldbewust na de bekeruitschakeling van Go Ahead Eagles. De noodrem die de verdediger kort voor rust aantrok tegen PSV (1-2 verlies) leverde hem de rode kaart op en zijn Deventer club de weg naar de uitgang in het toernooi om de KNVB-beker.

2 maart