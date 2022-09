LIVE WK wielrennen | Eenkhoorn enige Nederlander in voorste groep, Van der Poel dinsdag voor rechter

Ymkje Clevering en Veronique Meester veroveren WK-zilver in twee-zon­der, ook vier-zon­der pakt plak

Roeisters Ymkje Clevering en Veronique Meester hebben bij de WK in het Tsjechische Racice zilver gehaald in de twee-zonder. Het duo moest in de finale alleen de boot van titelverdediger Nieuw-Zeeland voor laten gaan. De roeisters uit de VS pakten het brons.

24 september