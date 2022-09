LIVE WK wielrennen | Kan Mathieu van der Poel in Wollongong meedoen om wereldtitel?

DE AFTRAP Zoë Brouwer (19) uit Eefde voetbalt op niveau bij de mannen: ‘Bij PEC Zwolle was ik opvulling’

Nadat Zoë Brouwer (19) uit Eefde het plezier in voetbal verloor, besloot ze per direct te stoppen. Inmiddels staat de oud-speelster van PEC Zwolle weer op het veld. Niet bij de vrouwen, maar bij de mannen. In het eerste van de plaatselijke zaterdagderdeklasser.

23 september