LIVE WK wielrennen | Nederland mist Vollering, hoe sterk zijn Vos en Van Vleuten in jacht op regenboogtrui?

Keuze Erik ten Hag brengt Engelse bondscoach in lastig parket: ‘Ik zet mijn reputatie daarvoor op het spel’

Sinds de komst van trainer Erik ten Hag bij Manchester United is Harry Maguire zijn basisplaats kwijtgeraakt en kwam hij pas drie keer in actie in de Premier League. Toch geeft de Engelse bondscoach Gareth Southgate aan dat de verdediger bij hem hoog in de pikorde staat.

23 september