LIVE WK wielrennen | Pech titelverdedigster Annemiek van Vleuten in zware wegrace, opgave Lorena Wiebes

LIVE eredivisie | Slot moet aan de bak in de rust, Zerrouki al gewisseld na rode kaart Nieuwkoop

Feyenoord begint vandaag als titelverdediger én titelfavoriet aan een nieuw seizoen van de eredivisie. Fortuna Sittard, waar Danny Buijs en Adrie Poldervaart sinds deze zomer aan het roer staan, komt op bezoek in de Kuip. Krijgen de nieuwste aankopen Bart Nieuwkoop en Ayase Ueda direct speeltijd van trainer Arne Slot? De aftrap in Rotterdam-Zuid is om 14.30 uur, volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.