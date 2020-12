LIVE | Woodhouse deelt gevoelige tik uit aan Lewis, straks komt Meulenkamp in actie

Samenvatting Liverpool verslaat Spurs door late goal Firmino, Mourinho niet blij met uitbundige Klopp

1:00 Liverpool gaat weer alleen aan kop in de Premier League. De titelverdediger won vanavond op Anfield, voor 2000 fans op The Kop, met 2-1 van Tottenham Hotspur. Roberto Firmino maakte in de slotminuut met een rake kopbal uit een corner de winnende goal.