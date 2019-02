LIVE | Woord weer aan Verstappen op derde testdag in Barcelona

Devente­naar Thomas Krol voor eeuwig tussen de kampioenen op De Scheg (en verdient een ijsje)

9:44 Trots als een pauw liep Thomas Krol gisteravond rond op ijsbaan De Scheg in Deventer, daar waar hij jaren geleden als klein jongetje zijn eerste schreden op het ijs zette. Zijn oude schaatsvereniging huldigde de kersverse wereldkampioen schaatsen op de 1500 meter uitbundig en onthulde de foto van Krol die op de Wall of Fame in de Scheg komt te hangen.