LIVE: Wordt Lieke Martens gekozen tot 's werelds beste?

Russische oud-bas­ket­bal­baas vanwege fraude 4,5 jaar cel in

19:58 De voormalige voorzitter van de Russische basketbalbond, Joelie Anikejeva, moet 4,5 jaar de cel in voor fraude. Ze heeft in haar periode als baas van de bond 44 miljoen roebel, omgerekend 650.000 euro, op oneerlijke wijze verkregen. Ze kreeg daarbij hulp van medewerkers. Een rechtbank in Moskou sprak vandaag het vonnis uit, meldde persbureau Tass.