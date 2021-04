LIVE| Wout van Aert aast op zege in Brabantse Pijl

Griekspoor verliest eerste partij met Sluiter als coach

13 april Tallon Griekspoor heeft zijn eerste partij met de nieuwe coach Raemon Sluiter aan zijn zijde verloren. De 24-jarige tennisser verloor in de eerste ronde van het challengertoernooi in Belgrado in twee sets van de Boliviaan Hugo Dellien: 7-6 (7) 6-4.