Groenewegen snoert critici de mond met fantastische overwinning

En zo snoerde de Amsterdammer al zijn critici de mond. Dat maakte hij ook duidelijk met zijn zegegebaar. Met zijn vinger aan de mond maakte hij duidelijk dat iedereen maar stil moest zijn, en dat hij toch wel écht in staat is om een Touretappe te winnen.



Met 231 kilometer tussen Fougères en Chartres stond vandaag de langste etappe van de Tour op het programma. Parkoersbouwer Thierry Gouvenou voorspelde veel aanvallen, maar het tegengestelde bleek waar. Pure slapstick, hoe iedereen zijn best deed om niet in de kopgroep te zitten. Gelukkig zijn er nog zekerheden in het leven: Wanty stuurde Thomas Degand naar het front, maar de Belg had geen zin in een aartsmoeilijke solo. Degand wilde zich laten inlopen, waarop het peloton nog trager begon te rijden.



Nadat Degand er toch in slaage om ingelopen te worden sprong een mooie groep van tien renners weg. Onder meer Oliver Naesen, Tony Gallopin en Thomas De Gendt hadden zin in een avontuur, maar onder impuls van LottoNL-Jumbo werd het tiental weer tot de orde geroepen. Yoann Offredo, weer een Wanty-renner, kreeg het op zijn heupen en ging net als ploegmaat Degand solo. De Fransman kreeg een maximale voorsprong van acht minuten maar zijn poging was bij voorbaat ten dode opgeschreven.



Op ongeveer 100 kilometer van de aankomst ontstonden er scheuren in het peloton. Onder meer Dylan Groenewegen, Daniel Martin en Mark Cavendish hadden de boot gemist. Even leek er iets te gebeuren, maar de waaierpoging liep met een sisser af. Ondertussen werd ook Offredo ingelopen. De geeuwetappe kabbelde gewoon verder.



Het sein voor Laurent Pichon om even wat publiciteit te rapen. De Bretoen reed zich nog even in de kijker, maar op 38 kilometer van de streep was ook zijn verhaal uit. De verwachte massasprint was onafwendbaar.



Maar ook in de slotfase was het gedrag van het peloton haast cynisch. Het duurde tot de laatste 8 kilometer voor het tempo echt de hoogte in ging.

In een warrige sprint zat weinig lijn. Quick-Step zette Gaviria perfect af, maar de Colombiaan werd in een warrige sprint op zijn plaats gezet door Groenewegen. De Amsterdammer zette Gaviria op anderhalve fietslengte en won de sprint op majesteuze wijze. Sagan, de derde van vandaag, stond helemaal niet op de foto.



Greg Van Avermaet start morgen weer in de gele leiderstrui, een vlakke etappe van 181,5 kilometer.