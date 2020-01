LIVE | Wüst zet op het EK Afstanden de snelste tijd neer op de 1500 meter

Turkije na spannende vijfsetter naar halve finales OKT in Apeldoorn

18:56 De Turkse volleybalsters blijven in de race voor een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. De ploeg van voormalig Oranje-bondscoach Giovanni Guidetti versloeg vandaag in Apeldoorn België in een zenuwslopend duel in vijf sets: 25-20, 25-15, 20-25, 22-25, 15-10.