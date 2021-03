LIVE | Zenuwslopende finale van ‘La Primavera’ lijkt beslist te worden in sprint

Kamara over incident bij Rangers - Slavia Praag: ‘Hij noemde me fucking monkey’

12:41 Glen Kamara heeft gereageerd op het incident in de Europa League van afgelopen donderdag. De Finse middenvelder van Rangers zegt in het thuisduel met Slavia Praag racistisch te zijn bejegend door Ondrej Kudela. ,,Hij noemde me een fucking monkey”, aldus Kamara in een statement.