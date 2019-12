LIVE | Zestien clubs in de koker voor knock-outfase Champions League

Historie GA Eagles en FC Twente speelden al vier keer gelijk in KNVB-be­ker

9:40 Het doelpunt van Jaroslav Navrátil tegen FC Twente, vorig jaar november (0-1), laat de Deventer voetbalharten nog steeds gloeien. In de KNVB-beker droomt Go Ahead Eagles van een nieuwe stunt in de Overijsselse derby.